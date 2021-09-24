Манат подешевел к евро и к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 24 сентября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 24 сентября ЦБА установил на уровне 1,9961 манат/1EUR (23 сентября - 1,9900 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 24 сентября установил на уровне 0,0234 маната/1RUB (23 сентября - 0,0233 манат/1RUB..

Н.Аббасова