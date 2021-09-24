Число погибших на Эльбрусе альпинистов достигло пяти, 14 человек спасены - МЧС РФ

Спасатели сообщили о спасении 14 альпинистов, застрявших на горе Эльбрус (Кабардино-Балкария), пять человек погибли.
"В ходе поисково-спасательной операции группы альпинистов на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. К сожалению, пять человек погибли", - сказали в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о трех погибших.
В МЧС добавили, что в 2:45 поисково-спасательная операция на горе Эльбрус полностью завершена.
Всего к работам было привлечено почти 70 человек и 16 единиц техники.
Как сообщалось, в четверг группа альпинистов из 19 человек, взобравшихся на Эльбрус на высоту 5400 метров, запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий.
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