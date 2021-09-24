Азербайджан в ходе второй Карабахской войны воевал честно и не совершал военных преступлений -Алиев

Азербайджан на протяжении всей второй Карабахской войны воевал с соблюдением международного гуманитарного права и не совершал военных преступлений, заявил президент Ильхам Алиев.

"На протяжении всей 44-дневной войны мы ни разу не поддались на провокации. Даже когда противник наносил удары по азербайджанским городам, убивал наших детей и женщин, мы не отвечали тем же самым, мы не бомбили их города. Хотя понять эмоции, которые нас переполняли, было, наверное, можно", - сказал Алиев в интервью российскому изданию "Национальная оборона".

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан "воевал честно, соблюдал международное гуманитарное право и не совершал военных преступлений".

"Мной в первый же день войны были даны жесткие указания, что те военнослужащие, кто совершат военные преступления, будут строго наказываться", - заявил глава государства.

Б.Рустамбеков