Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9961 RUR   0.0234 GBR   2.3335 TRY   0.1939

Цена на нефть

23.09 $/bbl   WTI 73.30 1.07 Brent 77.25 1.06

Погода в Баку

  ночь день

Карабах 24.09.2021 11:19

Азербайджан в ходе второй Карабахской войны воевал честно и не совершал военных преступлений -Алиев

Азербайджан на протяжении всей второй Карабахской войны воевал с соблюдением международного гуманитарного права и не совершал военных преступлений, заявил президент Ильхам Алиев.

"На протяжении всей 44-дневной войны мы ни разу не поддались на провокации. Даже когда противник наносил удары по азербайджанским городам, убивал наших детей и женщин, мы не отвечали тем же самым, мы не бомбили их города. Хотя понять эмоции, которые нас переполняли, было, наверное, можно", - сказал Алиев в интервью российскому изданию "Национальная оборона".

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан "воевал честно, соблюдал международное гуманитарное право и не совершал военных преступлений".

"Мной в первый же день войны были даны жесткие указания, что те военнослужащие, кто совершат военные преступления, будут строго наказываться", - заявил глава государства.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ВОЙНА, ЧЕСТЬ


Похожие новости


Потери Армении в Карабахе осенью 2020 года в 2-3 раза превысили потери Азербайджана – Алиев Азербайджан войны не начинал, а всего лишь ответил и делает это в соответствии с уставом ООН - Алиев Азербайджан войны не начинал, а всего лишь ответил и делает это в соответствии с уставом ООН - Алиев Война за Карабах не закончена – президент Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]