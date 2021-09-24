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Карабах 24.09.2021 11:30

Алиев: Процесс строительства первого жилищного комплекса в Шуше займет максимум полтора года, потом начнется возвращение шушинцев

Процесс строительства первого жилищного комплекса в городе Шуша (Карабахский регион Азербайджана) займет год-полтора, после этого начнется процесс возвращения в город гражданского населения, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы взяли очень быстрые темпы восстановления, и главная цель – как можно быстрее вернуть бывших беженцев и переселенцев, они ждали слишком долго. Агдам уже начал восстанавливаться, генеральный план утвержден. Шуша – генеральный план утвержден. В Шуше недавно заложили новый жилищный комплекс на 25 домов, думаю, в течение года, максимум полутора, они будут построены, и мы уже сможем вернуть шушинцев», - сказал Алиев в интервью российскому журналу «Национальная оборона».

По его словам, власти Азербайджана в 2021 году в бюджете предусмотрели $1,3 млрд для финансирования работ на территориях, освобожденных от армянской оккупации. «Из этой сумму $400 млн еще не распределены, потому что мы соблюдаем все тендерные процедуры, планирование, проектирование», - отметил он.

Алиев отметил, что на армянская сторона в период оккупации территорий Азербайджана «тотально все разрушила» на этих землях. «Сотни километров я проехал из Баку в Физули, Джебраил, Зангилан, Губадлы – до Лачина, все разрушено. Сотни километров в другом направлении – со стороны Кельбаджара и Лачина, – все разрушено. Масштабы разрушений таковы, что просто поражают. Это же территория, равная территории Ливана. Представьте только: нам надо обустроить освобожденную территорию, равную территории Ливана – страны не самой маленькой в мире. Там нет ничего – ни дорог, ни света, ни газа, ни воды. Ничего. Абсолютно. Все разрушено, и это было сделано не во время первой войны, а именно в период оккупации. Армяне по кирпичику разбирали здания лишь с одной целью – чтобы мы туда никогда не вернулись. Они все использовали, эти камни продавали. Они даже надгробные плиты продавали. Сбивали надписи умерших азербайджанцев и продавали в Армении. Делали из них надгробные плиты для своих умерших. Масштабы такого вандализма просто зашкаливают», - подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что «еще армяне выкапывали мертвых, вытаскивали золотые зубы, переплавляли и продавали». «Представьте, кому в голову придет такое! Вот с кем мы столкнулись и вот что мы победили. Я говорил: мы не просто восстановили территориальную целостность Азербайджана, мы победили огромное зло. Надеюсь, что никогда больше это зло не поднимет голову. Мы не позволим этого – поднять им голову!», - добавил он.

Алиев подчеркнул, что сейчас на освобожденных территориях осуществляются масштабные работы, в первую очередь электрофикация. «Мы до конца 2021 года полностью обеспечим электроэнергией все освобожденные территории. Уже восстановлены гидроэлектростанции мощностью 20 мегаватт в Лачине, Кельбаджаре и Суговушане, они уже дают энергию», - отметил он.

По словам президента, автодороги строятся во всех направлениях. «Дорога Победы в Шушу, затем вторая магистральная автотрасса Физули – Шуша, которая будет короче. Дороги до армянской границы в Зангилане, Губадлы, туннель из Гейгеля в Кельбаджар. Я недавно был там, инспектировал. Плюс дорога из Физули в Агдам, из Физули в Гадрут, в Джебраил. То есть будет обеспечена связь между этими городами», - добавил Алиев.

А.Азизов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]