SIF в январе-августе выдал льготных кредитов на 48,4 млн манатов - министр

Объем льготных кредитов, выданных предпринимателям в Азербайджане в январе-августе 2021 года по линии Фонда развития предпринимательства (SIF), составил 48,4 млн манатов, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
Джаббаров на своей странице в Facebook написал, что кредиты выданы по 945 инвестиционным проектам, реализация которых позволит открыть более 1,4 тыс. новых рабочих мест.
Министр отметил, что 59,2% выданных льготных кредитов пришлись на аграрный сектор, 24,2% - промышленного производства и переработки, 16,6% - другие сферы.
За отчетный период 97,5% кредитов выдано микро-, малым и средним предприятиям.
В 2020 году суммарный объем льготных кредитов, выданных предпринимателям в Азербайджане SIF составил 127 млн манатов.
Как сообщалось ранее, 1 августа 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства". Согласно указу, ликвидирован Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создан Фонд развития предпринимательства (SIF). Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.
Кредиты выдаются на сумму от 5 до 50 тысяч манатов (сроком на 3 года), от 50 тысяч до 1 млн манатов на 5 лет и крупные кредиты - от 1 млн до 10 млн на 10 лет. Ставка по кредитам - 5% годовых.
Б.Рустамбеков
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