Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9961 RUR   0.0234 GBR   2.3335 TRY   0.1939

Цена на нефть

23.09 $/bbl   WTI 73.30 1.07 Brent 77.25 1.06

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 24.09.2021 11:36

SIF в январе-августе выдал льготных кредитов на 48,4 млн манатов - министр

Объем льготных кредитов, выданных предпринимателям в Азербайджане в январе-августе 2021 года по линии Фонда развития предпринимательства (SIF), составил 48,4 млн манатов, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Джаббаров на своей странице в Facebook написал, что кредиты выданы по 945 инвестиционным проектам, реализация которых позволит открыть более 1,4 тыс. новых рабочих мест.

Министр отметил, что 59,2% выданных льготных кредитов пришлись на аграрный сектор, 24,2% - промышленного производства и переработки, 16,6% - другие сферы.

За отчетный период 97,5% кредитов выдано микро-, малым и средним предприятиям.

В 2020 году суммарный объем льготных кредитов, выданных предпринимателям в Азербайджане SIF составил 127 млн манатов.

Как сообщалось ранее, 1 августа 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства". Согласно указу, ликвидирован Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создан Фонд развития предпринимательства (SIF). Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.

Кредиты выдаются на сумму от 5 до 50 тысяч манатов (сроком на 3 года), от 50 тысяч до 1 млн манатов на 5 лет и крупные кредиты - от 1 млн до 10 млн на 10 лет. Ставка по кредитам - 5% годовых.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: SIF, КРЕДИТЫ, ЛЬГОТЫ


Похожие новости


SIF упростил ряд требований для бизнеса при получении льготных кредитов SIF в I полугодии выдал льготных кредитов на 37 млн манатов – министр SIF в январе-мае выдал льготных кредитов на 25 млн манатов – Джаббаров SIF выдал гарантии на сумму около 150 млн манатов по кредитам для бизнеса SIF в январе-апреле выдал льготных кредитов на 18,6 млн манатов SIF планирует в 2021г выдать предпринимателям в Азербайджане льготных кредитов на 130 млн манатов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]