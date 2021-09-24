Алиев принял министра нефти Ирака

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял в Баку министра нефти Ирака Ихсан Абдул Джаббара, сообщает сайт главы государства.
Б.Рустамбеков
Премьер Хан поручил уделять особое внимание отношениям с Азербайджаном – пакистанский министр
Алиев о подготовке трехстороннего заявления по Карабаху: «Было вопросов, которые надо было согласовывать, все проходило в таком авральном режиме»
Азербайджан будет развивать ВТС с Россией, подал некоторые заявки - Алиев
Число заражений COVID-19 в мире превысило 230,5 млн - университет Хопкинса
Останки членов экипажа разбившего Ан-26 обнаружены на месте крушения
Алиев предложил создать Группу высокого уровня ООН для подготовки рекомендаций по глобальным мерам в постпандемический период
ИВ Губинского района направит свыше 1,3 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
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В РФ за сутки выявлено более 21,3 тыс. новых случаев COVID-19, максимальные за пандемию 828 летальных исходов - оперштаб
Лидеры африканских стран на ГА ООН указали на нехватку вакцин от COVID-19, назвав ситуацию вакцинным апартеидом
Секретарь Совбеза Армении, видимо, испытывает проблемы со слухом и продолжает лелеять мечту «о статусе Карабаха»
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Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
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Nar обеспечил первоклассников школ в Тартаре и Физули школьными принадлежностями
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
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Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
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Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии