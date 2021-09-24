Премьер Хан поручил уделять особое внимание отношениям с Азербайджаном – пакистанский министр

Очередное заседание азербайджано-пакистанской межправительственной комиссии (МПК) планируется провести до конца 2021 года, сообщил посол Азербайджана в Исламабаде Хазар Фархадов.
Об этом Фархадов заявил на встрече с сопредседателем комиссии, министром оборонного производства Пакистана госпожой Зубейдой Джалал, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на посольство Азербайджана в Пакистане.
«Фархадов отметил, что создание рабочих групп в сферах энергетики, транспорта, образования, здравоохранения и информационных технологий между соответствующими ведомствами Азербайджана и Пакистана в рамках комиссии будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами», - говорится в информации.
Джалал, в свою очередь, сообщила, что получила указание от премьер-министра Пакистана Имрана Хана уделять особое внимание отношениям с Азербайджаном, выразив уверенность, что стороны проведут необходимую работу для дальнейшего укрепления отношений между двумя братскими странами.
«Пакистанский министр поддержала создание азербайджано-пакистанских рабочих групп в рамках комиссии, рассказав о возможностях сотрудничества Баку и Исламабада в области оборонной промышленности», - сообщили в посольстве.
Отмечается, что стороны также обменялись мнениями о важности укрепления формата трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Пакистан-Турция.
Последнее, шестое, заседание азербайджано-пакистанской МПК состоялось 26-27 апреля 2016 года в Исламабаде.
Э.Шафиев
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