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СНГ 24.09.2021 12:45

В РФ за сутки выявлено более 21,3 тыс. новых случаев COVID-19, максимальные за пандемию 828 летальных исходов - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 21 тыс. 379 случаев, умерли за сутки 828 пациентов, это максимальное суточное значение летальных исходов за пандемию, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 21 тыс. 379 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 749 (8,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Второй день подряд число новых выявлений коронавируса в РФ превышает 21 тыс., хотя значения пятницы немного ниже данных, обнародованных накануне - в четверг сообщалось о 21 тыс. 438 заболевших, это был максимум с 19 августа.

В Москве за сутки выявлено 2 тыс. 893 случая COVID-19, это также ниже данных четверга, когда сообщалось о 3 тыс. 445 заболевших.

За минувшие сутки в РФ поставлен новый антирекорд по числу летальных исходов - умерли 826 пациентов, это наибольшее значение за всю пандемию. Рост смертей начался со вторника, превысив 800 случаев за сутки, постепенно приближаясь к предыдущему максимуму, зафиксированному 26 августа - 820 скончавшихся.

Наибольшая летальность зафиксирована в Петербурге - 59 случаев (накануне сообщалось о 53), в Москве - 56 (54 в четверг), 37 - в Свердловской области.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 376 тыс. 374 случая коронавирусной инфекции, 202 тыс. 273 умерших и 6 млн 574 тыс. 608 выписанных, в том числе 15 тыс. 828 выписаны за последние сутки, из них 1 тыс. 277 выздоровевших приходится на Москву.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]