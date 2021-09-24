Гражданин Узбекистана со шпионской техникой задержан на российской границе в Брянской области - ФСБ

Гражданин Узбекистана, сотрудничающий с правоохранительными органами Украины, задержан со шпионской техникой при нелегальном пересечении границы с РФ в Брянской области, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ
"Пограничным управлением ФСБ России по Брянской области за незаконное пересечение государственной границы из Украины в Российскую Федерацию задержан гражданин Узбекистана 1981 г.р. с признаками наркотического опьянения", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в пятницу в "Интерфакс".
В ведомстве отметили, что в ходе досмотра в верхней одежде и личных вещах задержанного "обнаружены специальные технические средства скрытого ношения с возможностью фото-, видео- и аудиофиксации, а также порошкообразное вещество, предположительно, являющееся наркотическим".
"В ходе разбирательства выяснилось, что нарушитель с 2019 года сотрудничает с правоохранительными органами Украины на конфиденциальной основе", - говорится в пресс-релизе.
В нем отмечается, что при выполнении очередного задания под видом лица, желающего нелегально попасть в РФ, иностранец "вступил в контакт с представителями криминальных кругов и за денежное вознаграждение в размере 27 тыс. гривен попросил оказать ему содействие в незаконном переходе на российскую территорию".
"Цель конспиративного мероприятия - создание условий для задержания пособников при попытке организации незаконной переправки иностранца в РФ. Но, со слов гражданина Узбекистана, что-то пошло не так. Пособники задержаны не были, а он для поддержания легенды был вынужден нарушить российско-украинскую границу", - сообщили в ФСБ.
Там добавили, что решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела.
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