Останки трех погибших найдены на месте крушения пограничного вертолета Ка-27 на Камчатке

Тела членов экипажа найдены на месте крушения Ка-27 погранслужбы на Камчатке, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"На южном склоне горы Острая при осмотре места крушения обнаружены останки троих погибших", - сказал собеседник агентства.
По данным следствия, 23 сентября в соответствии с планом боевой подготовки войсковой части 2151 около 22:00 по местному времени вертолет Ка-27 поднялся в воздух. Приблизительно через 40 минут полета произошла потеря связи с экипажем. Незамедлительно были организованы поисковые мероприятия.
В пятницу рано утром пропавший вертолет Ка-27 погранслужбы был обнаружен на южном склоне горы Острая вблизи села Сосновка Елизовского района Камчатского края.
Следователи Военно-следственного отдела СК РФ по гарнизону Петропавловск-Камчатский возбудили уголовное дело по факту крушения пограничного вертолета Ка-27.
Как сообщает в пятницу пресс-служба ВСУ СК РФ по Тихоокеанскому флоту, дело возбуждено по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).
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