Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 29 сентября повысится до $53,5 за тонну

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 29 сентября вырастет до $53,5 с $50,9 за тонну (эта ставка действует с 22 сентября), сообщил Минсельхоз.
Пошлина на ячмень повысится до $35,3 с $31 за тонну, на кукурузу - снизится до $46,3 с $47,8 за тонну.
Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $276,5 за тонну ($272,8 неделей ранее), на ячмень - $235,5 ($229,4), на кукурузу - $251,2 ($253,4).
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