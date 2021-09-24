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АПК 24.09.2021 13:45

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 29 сентября повысится до $53,5 за тонну

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 29 сентября вырастет до $53,5 с $50,9 за тонну (эта ставка действует с 22 сентября), сообщил Минсельхоз.

Пошлина на ячмень повысится до $35,3 с $31 за тонну, на кукурузу - снизится до $46,3 с $47,8 за тонну.

Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $276,5 за тонну ($272,8 неделей ранее), на ячмень - $235,5 ($229,4), на кукурузу - $251,2 ($253,4).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ЗЕРНО, ПОШЛИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]