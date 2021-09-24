Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 29 сентября повысится до $53,5 за тонну

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 29 сентября вырастет до $53,5 с $50,9 за тонну (эта ставка действует с 22 сентября), сообщил Минсельхоз.

Пошлина на ячмень повысится до $35,3 с $31 за тонну, на кукурузу - снизится до $46,3 с $47,8 за тонну.

Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $276,5 за тонну ($272,8 неделей ранее), на ячмень - $235,5 ($229,4), на кукурузу - $251,2 ($253,4).