МВД ФРГ подтвердил кибератаку на сайт ведомства статистики, пока неизвестно, кто ее организовал

Представитель МВД Германии Марек Веде подтвердил кибератаку на интернет-сайт федерального ведомства статистики.
"Была атака на один из серверов", - сказал он журналистам в Берлине в пятницу.
Федеральное ведомство статистики Destatis занимается, в том числе, выборами и ведет подсвет голосов. По информации МВД, "указаний на манипуляции с данными или их утечкой нет".
"Внутренний сервер для выборов не затронут", - сказал он.
Что касается инициаторов атаки, то они пока не установлены. "Это является предметом расследования", - сказал Веде.
Выборы в бундестаг пройдут в воскресенье, 26 сентября.
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