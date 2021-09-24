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Дальнее зарубежье 24.09.2021 14:17

МВД ФРГ подтвердил кибератаку на сайт ведомства статистики, пока неизвестно, кто ее организовал

Представитель МВД Германии Марек Веде подтвердил кибератаку на интернет-сайт федерального ведомства статистики.

"Была атака на один из серверов", - сказал он журналистам в Берлине в пятницу.

Федеральное ведомство статистики Destatis занимается, в том числе, выборами и ведет подсвет голосов. По информации МВД, "указаний на манипуляции с данными или их утечкой нет".

"Внутренний сервер для выборов не затронут", - сказал он.

Что касается инициаторов атаки, то они пока не установлены. "Это является предметом расследования", - сказал Веде.

Выборы в бундестаг пройдут в воскресенье, 26 сентября.

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Тэги: ФРГ, ХАКЕРЫ, РАССЛЕДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]