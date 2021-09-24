"Единая Россия" получает в Думе 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые Люди" - 13, сообщила глава ЦИК

По итогам прошедших 17-19 сентября выборов в Госдуму "Едина Россия" получила 324 мандата из 450, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Единая Россия" получает 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27 мандатов, ЛДПР - 21 мандат, "Новые люди" - 13", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.
По ее словам, "Родина", "Гражданская платформа", "Партия Роста" получают по одному мандату, и пять мандатов получают кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения.
Глава ЦИК пояснила, что это "общее распределение 450 мандатов с учетом результатов по федеральному избирательному округу и по одномандатным округам".
17-19 сентября в РФ прошли выборы в Государственную думу, а также региональные выборы различных уровней. В семи регионах жители имели возможность принять участие в голосовании, как на избирательных участках, так и проголосовать в электронной форме.
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