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СНГ 24.09.2021 14:21

"Единая Россия" получает в Думе 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые Люди" - 13, сообщила глава ЦИК

По итогам прошедших 17-19 сентября выборов в Госдуму "Едина Россия" получила 324 мандата из 450, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Единая Россия" получает 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27 мандатов, ЛДПР - 21 мандат, "Новые люди" - 13", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.

По ее словам, "Родина", "Гражданская платформа", "Партия Роста" получают по одному мандату, и пять мандатов получают кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения.

Глава ЦИК пояснила, что это "общее распределение 450 мандатов с учетом результатов по федеральному избирательному округу и по одномандатным округам".

17-19 сентября в РФ прошли выборы в Государственную думу, а также региональные выборы различных уровней. В семи регионах жители имели возможность принять участие в голосовании, как на избирательных участках, так и проголосовать в электронной форме.

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Тэги: РОССИЯ, ДУМА, ВЫБОРЫ, МАНДАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]