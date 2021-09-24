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Дальнее зарубежье 24.09.2021 17:33

Боррель заявляет о недопустимости хакерских атак на ЕС со стороны группы Ghostwriter

Хакерские атаки, проводимые против стран ЕС группой Ghostwriter, предположительно, связанной с РФ, недопустимы, заявил в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Некоторые страны ЕС столкнулись с кибератаками, которые получили общее название Ghostwriter. Эти страны считают, что российское государство связано с этими атаками. Подобные действия недопустимы, так как нацелены на то, чтобы подрывать нашу целостность, безопасность, демократические ценности и принципы, а также - основы наших демократий", - говорится в его заявлении.

Боррель отмечает, что подобные кибаратаки нацелены на депутатов парламентов стран ЕС, сотрудников правительств, политиков, представителей гражданского общества.

"Подобные действия противоречат одобренным ООН нормам поведения в киберпространстве, которых должны придерживаться ответственные страны", - подчеркивает глава европейской дипломатии.

"ЕС и страны-члены ЕС решительно осуждают подобные злонамеренные действия в киберпространстве. Все участвующие в этих действиях стороны должны немедленно прекратить атаки. Мы призываем РФ соблюдать нормы поведения ответственно ведущих себя стран в киберпространстве", - добавил он.

Боррель предупредил, что в ЕС еще будут обсуждать данную проблему и "рассмотрят возможность принятия дальнейших мер".

Ранее в сентябре СМИ стало известно, что генпрокуратура ФРГ расследует хакерскую атаку перед выборами, в которой подозревают Россию.

Представитель прокуратуры подтвердил журналу, что генпрокурор Петер Франк "ведет расследование относительно масштабной российской кампании кибератаки перед выборами в бундестаг". Речь идет о хакерской группе Ghostwriter, которая в течение многих месяцев пытается при помощи фишинговых рассылок получить доступ к частным электронным почтовым ящикам депутатов федерального и земельных парламентов.

"По убеждению немецких правоохранительных органов, за атаками стоит российская военная спецслужба ГРУ", - сообщает журнал "Шпигель". Хакеры атакуют прежде всего политиков двух крупных партий - ХДС и СДПГ.

В начале сентября представитель МИД ФРГ Андреа Зассе подтвердила сообщения СМИ об активности хакеров в преддверии выборов в Германии, по мнению министерства, активность исходит из России. По словам Зассе, призыв прекратить эти действия "был выражен российским представителям власти, в последний раз - в рамках заседания германо-российской рабочей группы по политике безопасности, которая прошла на прошлой неделе, 2 и 3 сентября".

Выборы в бундестаг запланированы на 26 сентября.

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Тэги: ЕС, БОРРЕЛЬ, РОССИЯ, ХАКЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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