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Бизнес и законодательство 24.09.2021 15:44

KOBIA проведет исследование внутреннего рынка производства картофеля фри

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана отбирает подрядчиков для проведения исследований внутреннего рынка по двум направлениям.

С этой целью агентство объявило 2 тендера.

Предметом первого тендера является оказание услуг по изучению внутреннего рынка «Потребления кофе (через пункты кофейн) и сопутствующей продукции».

Предметом второго тендера является изучение внутреннего рынка производства картофеля фри.

Стоимость участия в каждом тендер составляет 50 манатов.

Предложения принимаются до 11:00 26 октября. Процедура открытия тендерных предложений пройдет 27 октября в 11:00.

По условиям срок выполнения исследований – 60 дней с момента заключения контракта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2017 года подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства.

Согласно указу, при министерстве экономики Азербайджана создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. В функции агентства входит оказание поддержки развитию МСП в Азербайджане, оказанию субъектам МСП различные услуги.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: KOBIA, РЫНКИ, ИССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]