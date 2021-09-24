KOBIA проведет исследование внутреннего рынка производства картофеля фри

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана отбирает подрядчиков для проведения исследований внутреннего рынка по двум направлениям.
С этой целью агентство объявило 2 тендера.
Предметом первого тендера является оказание услуг по изучению внутреннего рынка «Потребления кофе (через пункты кофейн) и сопутствующей продукции».
Предметом второго тендера является изучение внутреннего рынка производства картофеля фри.
Стоимость участия в каждом тендер составляет 50 манатов.
Предложения принимаются до 11:00 26 октября. Процедура открытия тендерных предложений пройдет 27 октября в 11:00.
По условиям срок выполнения исследований – 60 дней с момента заключения контракта.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2017 года подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства.
Согласно указу, при министерстве экономики Азербайджана создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. В функции агентства входит оказание поддержки развитию МСП в Азербайджане, оказанию субъектам МСП различные услуги.
Б.Рустамбеков
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