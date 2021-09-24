Гадрут и Туг будут включены в винный маршрут по Кавказу

Поселок Гадрут и село Туг в Ходжавендском районе Азербайджана будут включены в винный маршрут по Кавказу, заявила глава сектора по туристическим продуктам Бюро по туризму Шарифа Гасанова журналистам в пятницу.

По ее словам, при составлении данного маршрута в 2019 году эти направления не были включены в него, так как находились под армянской оккупацией. «Однако, теперь после освобождения региона от армянской оккупации поселок Гадрут и село Туг будут включены в маршрут», - подчеркнула Гасанова.

Она добавила, при составлении винного маршрута помимо Грузии в него включили и Краснодарский край РФ. «Таким образом, для иностранных туристов туристический пакет по винодельням Кавказа Iter Vitis Caucasus будет включать регионы Азербайджана, Грузии и России», - сказала Гасанова.

Х.Насирзаде