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Туризм 24.09.2021 16:12

Гадрут и Туг будут включены в винный маршрут по Кавказу

Поселок Гадрут и село Туг в Ходжавендском районе Азербайджана будут включены в винный маршрут по Кавказу, заявила глава сектора по туристическим продуктам Бюро по туризму Шарифа Гасанова журналистам в пятницу.

По ее словам, при составлении данного маршрута в 2019 году эти направления не были включены в него, так как находились под армянской оккупацией. «Однако, теперь после освобождения региона от армянской оккупации поселок Гадрут и село Туг будут включены в маршрут», - подчеркнула Гасанова.

Она добавила, при составлении винного маршрута помимо Грузии в него включили и Краснодарский край РФ. «Таким образом, для иностранных туристов туристический пакет по винодельням Кавказа Iter Vitis Caucasus будет включать регионы Азербайджана, Грузии и России», - сказала Гасанова.

Х.Насирзаде

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Тэги: ТУРИЗМ, МАРШРУТ, ВИННЫЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]