Гадрут и Туг будут включены в винный маршрут по Кавказу

Поселок Гадрут и село Туг в Ходжавендском районе Азербайджана будут включены в винный маршрут по Кавказу, заявила глава сектора по туристическим продуктам Бюро по туризму Шарифа Гасанова журналистам в пятницу.
По ее словам, при составлении данного маршрута в 2019 году эти направления не были включены в него, так как находились под армянской оккупацией. «Однако, теперь после освобождения региона от армянской оккупации поселок Гадрут и село Туг будут включены в маршрут», - подчеркнула Гасанова.
Она добавила, при составлении винного маршрута помимо Грузии в него включили и Краснодарский край РФ. «Таким образом, для иностранных туристов туристический пакет по винодельням Кавказа Iter Vitis Caucasus будет включать регионы Азербайджана, Грузии и России», - сказала Гасанова.
Х.Насирзаде
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