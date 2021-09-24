Турбизнес индийского Гоа просит власти открыть провинцию для иностранных туристов с 1 октября

Ассоциация путешествий и туризма Гоа (TTAG) обратилась в Минтуризма Индии с просьбой разрешить въезд иностранным туристам в штат с 1 октября и возобновить туда чартерное авиасообщение, сообщает газета The Hindustan Times.
"Ассоциация предложила сделать открытие Гоа с 1 октября поэтапным, и поначалу разрешить иностранным туристам прилетать в провинцию в рамках туристических коридоров - договоренностей между странами с наиболее стабильной эпидемиологической обстановкой и хорошими темпами вакцинации", - пишет издание.
Как отмечает газета, чартерные самолеты, на которых прилетали в Гоа туристы из Европы, в том числе из России, составляют 92% всей чартерной перевозки страны.
"Туроператорам нужно время для планирования программ, авиакомпаниям нужно получить разрешения на полеты. Также сотрудников острова надо подготовить к проверкам сертификатов вакцинации или ПЦР-тестов у прибывающих туристов. Нужно создать условия, аналогичные тем, которые действуют для внутренних туристов", - считают в TTAG.
Как сообщает The Hindustan Times, премьер-министр Индии Нарендра Моди во время своей поездки в Гоа отметил, что власти стремятся ослабить запрет на въезд иностранных туристов. "Мы принимаем меры по возобновлению международного туризма. В частности, мы разработали программу, по которой первые 500 тысяч иностранных туристов получат бесплатные визы, а турбизнес получит кредиты и льготы для поддержания своей деятельности", - напомнил он.
Моди отметил, что иностранные туристы, как правило, путешествуют большими тургруппами на 14-21 день, а внутренние туристы - в среднем на 3-7 дней.
В январе Россия возобновила авиасообщение с Индией, сейчас выполняются два рейса в неделю по маршруту Москва - Дели авиакомпаний "Аэрофлот" и Air India. С 5 октября оперштаб РФ разрешил авиакомпаниям расширить полетную программу: можно летать по маршрутам Москва - Гоа, Санкт-Петербург - Дели и Санкт-Петербург - Гоа с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте. Однако пока туристические поездки запрещены.
Россиянам для путешествия в Индию нужна виза, ее можно оформить онлайн, в визовом центре посольства страны в Москве или же в консульствах в Санкт-Петербурге или Владивостоке. Стоимость визы - около 2 тыс. рублей.
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