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ТЭК 24.09.2021 18:01

Саит-Салам Гуцериев стал контролирующим акционером Афипского НПЗ

Брат Михаила Гуцериева Саит-Салам Гуцериев стал контролирующим акционером Афипского НПЗ (Краснодарский край), заявили "Интерфаксу" в пресс-службе завода.

Ранее сообщалось, что Михаил Гуцериев перевёл свою долю в 37,15% обыкновенных акций (пакет семьи Гуцериевых) в НК "Русснефть" на компанию брата Саит-Салама - Vemonar Holdings Limited.

Как сообщалось, 21 июня Евросоюз ввел четвертый пакет санкций в связи с ситуацией в Белоруссии, в том числе в отношении Михаила Гуцериева. Ограничительные меры против него вводятся за поддержку официального Минска. Попадание в этот список означает, что активы, которыми владеет или которые контролирует, подлежат замораживанию, а сам он теряет право въезжать на территорию ЕС.

Завод в настоящее время реализует масштабную программу модернизации, в результате которой планируется повысить мощность первичной переработки нефти с 6 млн до 9 млн тонн в год. В рамках программы будут введены установки гидрокрекинга, гидроочистки дизельного топлива, замедленного коксования и первичной переработки нефти, а также новые очистные сооружения.

В частности, в ближайшее время на комплексе гидрокрекинга начнется монтаж трубопроводов высокого давления. В соответствии с проектом, по трубопроводам будут транспортироваться углеводороды в пределах реакторного блока, а также в обвязке компрессорного, насосного и печного оборудования. Срок окончания работ по монтажу трубопроводов высокого давления - март 2022 года.

В марте текущего года Афипский НПЗ подписал с Минэнерго РФ инвестсоглашение о создании новых мощностей по глубокой переработке нефти, которое предусматривает строительство установки замедленного коксования с гидроочисткой мощностью 1,6 млн тонн в год. Кроме того, соглашение фиксирует поддержку проекта по реконструкции комплекса гидрокрекинга с увеличением его мощности с 2,5 млн до 3 млн тонн в год.

Суммарный объем инвестиций по АНПЗ оценивается в 50,4 млрд рублей без НДС.

ООО "Ойл Технолоджис" (входит в "Сафмар") приобрело завод в мае 2019 года. В прошлом году НПЗ переработал 4,9 млн тонн нефти.

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Тэги: РОССИЯ, АФИПСКИЙ/НПЗ, АКЦИОНЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]