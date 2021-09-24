Брат Михаила Гуцериева Саит-Салам Гуцериев стал контролирующим акционером Афипского НПЗ (Краснодарский край), заявили "Интерфаксу" в пресс-службе завода.
Ранее сообщалось, что Михаил Гуцериев перевёл свою долю в 37,15% обыкновенных акций (пакет семьи Гуцериевых) в НК "Русснефть" на компанию брата Саит-Салама - Vemonar Holdings Limited.
Как сообщалось, 21 июня Евросоюз ввел четвертый пакет санкций в связи с ситуацией в Белоруссии, в том числе в отношении Михаила Гуцериева. Ограничительные меры против него вводятся за поддержку официального Минска. Попадание в этот список означает, что активы, которыми владеет или которые контролирует, подлежат замораживанию, а сам он теряет право въезжать на территорию ЕС.
Завод в настоящее время реализует масштабную программу модернизации, в результате которой планируется повысить мощность первичной переработки нефти с 6 млн до 9 млн тонн в год. В рамках программы будут введены установки гидрокрекинга, гидроочистки дизельного топлива, замедленного коксования и первичной переработки нефти, а также новые очистные сооружения.
В частности, в ближайшее время на комплексе гидрокрекинга начнется монтаж трубопроводов высокого давления. В соответствии с проектом, по трубопроводам будут транспортироваться углеводороды в пределах реакторного блока, а также в обвязке компрессорного, насосного и печного оборудования. Срок окончания работ по монтажу трубопроводов высокого давления - март 2022 года.
В марте текущего года Афипский НПЗ подписал с Минэнерго РФ инвестсоглашение о создании новых мощностей по глубокой переработке нефти, которое предусматривает строительство установки замедленного коксования с гидроочисткой мощностью 1,6 млн тонн в год. Кроме того, соглашение фиксирует поддержку проекта по реконструкции комплекса гидрокрекинга с увеличением его мощности с 2,5 млн до 3 млн тонн в год.
Суммарный объем инвестиций по АНПЗ оценивается в 50,4 млрд рублей без НДС.
ООО "Ойл Технолоджис" (входит в "Сафмар") приобрело завод в мае 2019 года. В прошлом году НПЗ переработал 4,9 млн тонн нефти.
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