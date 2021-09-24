Россельхознадзор выявил нарушения при поставках турецких фруктов и томатов

Россельхознадзор обеспокоен выявлением бурой монилиозной гнили (Moniliniafructicola) во фруктах, поставляемых из Турции, и новым случаем заражения томатов карантинным для России и стран ЕАЭС вирусом коричневой морщинистости.

Ведомство попросило турецкую сторону принять меры для усиления контроля и обеспечения фитосанитарный безопасности продукции, предназначенной для экспорта в РФ, говорится в сообщении Россельхознадзора.

Кроме того, при ввозе растительной продукции в Россию Россельхознадзор в 2021 году обнаружил 79 случаев превышения гигиенических нормативов содержания остаточных количеств пестицидов и агрохимикатов. Россельхознадзор направил турецкой стороне проект межведомственного соглашения о сотрудничестве в области пестицидов и агрохимикатов, по которому ожидает предложений и комментариев.

Поставки плодоовощной продукции и посадочного материала в Россию обсуждались в ходе переговоров с Главным управлением продовольствия и контроля министерства сельского и лесного хозяйств Турции.

Еще одной темой переговоров стал контроль за ГМО-продукцией. Российское ведомство сообщило, что заинтересовано в изучении турецкого законодательства, касающегося сферы генной модификации растений, а также в согласовании формы сертификата об отсутствии ГМО в семенах и посадочном материале, экспортируемых в Россию. Проект такого документа уже отправлен Россельхознадзором в Турцию.

Главное управление продовольствия и контроля Турции сообщило, что внимательно относится к выполнению российских требований при экспорте растительной продукции и приложит все усилия, чтобы не допускать поставки небезопасных товаров. Российскому ведомству будут направлены результаты расследований по каждому случаю выявления карантинных объектов и описание принятых мер.