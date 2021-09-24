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24.09.2021 17:06

Составлен первый электронный словарь языка жестов в Азербайджане

В Азербайджане разработан и запущен первый электронный словарь языка жестов для людей с нарушениями слуха и речи (www.jestdili.az). Сайт разработан при финансовой поддержке Nar, в рамках проекта «Родной язык жестов» победившего на конкурсе «Социальные проекты», объявленного Общественным объединением «Региональное развитие» (ООРР) Фонда Гейдара Алиева. На сайте размещены пояснения к около 3000 слов и словосочетаний, а также изображения и видеоролики более чем 2100 жестов.

Следует отметить, что электронная версия словаря «Родной язык жестов» станет незаменимым помощником для людей с нарушениями слуха и речи и их родственников, а также работающих с данной группой людей сурдопереводчиков, сурдологов, учителей и логопедов. Еще одним преимуществом веб-сайта является его доступность для людей и возможность с легкостью искать слова. Помимо этого, также разработана мобильная версия сайта.

По словам председателя Общественной организации «Поддержка глухих» Камрана Аббасова, электронный словарь разработан с учетом пожеланий тех, кто хочет изучать язык жестов: «Интернет-версия словаря языка жестов никогда ранее не разрабатывалась в Азербайджане. Веб-сайт облегчит изучение языка жестов родственникам людей с нарушениями слуха и речи, а также предоставит возможность бесплатного обучения будущим переводчикам и тем, кто работает с детьми с нарушениями слуха и речи. От имени людей с нарушениями слуха, мы благодарим Nar и ООРР за поддержку».

Азиз Ахундов, глава отдела по Связям с общественностью Nar, заявил, что на протяжении почти 10 лет мобильный оператор реализовал ряд различных проектов, направленных на поддержку интеграции людей с нарушениями слуха и речи в общество: «Мы верим, что подготовив первый в стране словарь языка жестов, мы поможем людям с нарушением слуха и речи в трудоустройстве и облегчим общение с окружающими их людьми. Будучи мобильным оператором, мы считаем своей обязанностью не только предоставлять нашим абонентам первоклассное обслуживание, но и реализовывать важные для нашего общества социальные проекты ».

По словам представителя ООРР Заиры Гасымовой, Общественное объединение играет важную роль в просвещении населения и повышении занятости: «Периодически реализуются проекты затрагивающие социальные проблемы уязвимых с социальной точки зрения людей(проживающих в трудных условиях, либо нуждающихся в социальной защите), а также проекты направленные на интеграцию людей с ограниченными физическими возможностями в общество, поддерживаются новые идеи и инициативы. В рамках проекта создана рабочая группа по разработке онлайн-словаря с участием Министерства труда и социальной защиты, Mинистерства образования, Азербайджанского государственного педагогического университета, специалистов АМЕА, доцентов и преподавателей, а также сотрудников ОО «Поддержка глухих».

Отметим, что ранее Nar организовывал «Школы обучения» в столице и регионах для людей с нарушениями слуха и речи для освоения различных профессий, а также издал книгу «Мост в безмолвный мир», в которой слова знакового языка объясняются жестами.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8780 базовых станций и охватывающей 91% территории страны.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]