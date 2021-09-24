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24.09.2021 17:10

Yelo Bank поддержал школьников Гянджи

Yelo Bank поддержал очередное мероприятие в рамках программы «Развитие спорта в сельской местности». Проект был проведен в Кяпазском районе при сотрудничестве АФФА и Исполнительной власти города Гянджа.

Встреча состоялась 22 сентября в Гяндже, в парке Победы, который был подвергнут обстрелу противника во время Отечественной войны. В мероприятии участвовали 100 школьников, включая и детей из семей шехидов.

На встрече почтили память мирных жителей, погибших во время войны, была затронута тема футбольных традиций Гянджи, а также подчеркнута важность проведения подобных мероприятий для развития спорта в регионах. В конце Yelo Bank предоставил школьникам спортивную одежду.

Гянджа стала третьим регионом, получившим поддержку в рамках проекта банковского «Развитие спорта в сельской местности». Ранее подобные мероприятия прошли в селе Джоджуг Марджанлы и в Агдашском районе. До конца года планируется реализация данного проекта и в других регионах.

Есть дополнительные вопросы? Тогда звоните на 981 или напишите в наши аккаунты в Facebook и Instagram , и мы обязательно ответим!

Yelo Bank - яркий банкинг.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]