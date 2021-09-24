Yelo Bank поддержал школьников Гянджи

Yelo Bank поддержал очередное мероприятие в рамках программы «Развитие спорта в сельской местности». Проект был проведен в Кяпазском районе при сотрудничестве АФФА и Исполнительной власти города Гянджа.
Встреча состоялась 22 сентября в Гяндже, в парке Победы, который был подвергнут обстрелу противника во время Отечественной войны. В мероприятии участвовали 100 школьников, включая и детей из семей шехидов.
На встрече почтили память мирных жителей, погибших во время войны, была затронута тема футбольных традиций Гянджи, а также подчеркнута важность проведения подобных мероприятий для развития спорта в регионах. В конце Yelo Bank предоставил школьникам спортивную одежду.
Гянджа стала третьим регионом, получившим поддержку в рамках проекта банковского «Развитие спорта в сельской местности». Ранее подобные мероприятия прошли в селе Джоджуг Марджанлы и в Агдашском районе. До конца года планируется реализация данного проекта и в других регионах.
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