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24.09.2021 17:29

Bakcell и «ASAN Məktub» поздравили детей по случаю нового учебного года

Bakcell и организация «Волонтеры ASAN» поздравили детей ветеранов войны и детей из малообеспеченных семей, проживающих в городе Гянджа, с началом нового учебного года. Основная цель данной инициативы - подарить радость детям из уязвимых групп населения, а также повысить уровень социальной ответственности и заботы в обществе.

В результате этой акции, проведенной в рамках социального проекта «ASAN Məktub» (Письмо ASAN), 24 школьника, оставившие свои письма на сайте www.asanmektub.az, получили в подарок школьные принадлежности от Bakcell.

Долгосрочное сотрудничество позволило Bakcell и «ASAN Məktub» осуществить множество проектов и предоставило еще больше возможностей для исполнения праздничных желаний детей.

Мобильная связь для этого социального проекта также предоставляется компанией Bakcell.

Bakcell принимает активное участие в проектах, направленных на помощь детям, нуждающимся в особой заботе и детям, принадлежащим к уязвимым группам населения, а также предоставление им равных прав и возможностей для инклюзивного образования.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]