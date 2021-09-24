Bakcell и «ASAN Məktub» поздравили детей по случаю нового учебного года

Bakcell и организация «Волонтеры ASAN» поздравили детей ветеранов войны и детей из малообеспеченных семей, проживающих в городе Гянджа, с началом нового учебного года. Основная цель данной инициативы - подарить радость детям из уязвимых групп населения, а также повысить уровень социальной ответственности и заботы в обществе.
В результате этой акции, проведенной в рамках социального проекта «ASAN Məktub» (Письмо ASAN), 24 школьника, оставившие свои письма на сайте www.asanmektub.az, получили в подарок школьные принадлежности от Bakcell.
Долгосрочное сотрудничество позволило Bakcell и «ASAN Məktub» осуществить множество проектов и предоставило еще больше возможностей для исполнения праздничных желаний детей.
Мобильная связь для этого социального проекта также предоставляется компанией Bakcell.
Bakcell принимает активное участие в проектах, направленных на помощь детям, нуждающимся в особой заботе и детям, принадлежащим к уязвимым группам населения, а также предоставление им равных прав и возможностей для инклюзивного образования.
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