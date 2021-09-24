Багдад заинтересован в интенсификации сотрудничества с Баку в нефтегазовой сфере – министр нефти

Азербайджан изучит возможности расширения энергетического сотрудничества с Ираком, сообщает пресс-служба азербайджанского Минэнерго.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в пятницу в Баку провел встречу с министром нефти Ирака Ихсан Абдул Джаббаром, с которым обсудил перспективы расширения сотрудничества в энергосфере.

"Шахбазов отметил, что Азербайджан готов изучить перспективы расширения энергосотрудничества с Ираком, которое в настоящее время включает поставки иракской нефти и нефтепродуктов на мировые рынки посредством компании SOCAR и в формате ОПЕК+", - отмечает Минэнерго.

Шахбазов подчеркнул, что успешное сотрудничество Азербайджана с иностранными инвесторами в нефтяном секторе уже охватывает и сферу возобновляемых источников энергии, и заявил о новых возможностях для развития энергетического сотрудничества в этом контексте между двумя странами.

"Высокий уровень отношений между двумя странами и совместное участие в процессе регулирования мирового нефтяного рынка являются основой нашего будущего сотрудничества", - добавил он.

Джаббар, в свою очередь, высоко оценил участие Азербайджана в обеспечении баланса на нефтяном рынке. "Он также отметил, что Ирак заинтересован в активном сотрудничестве с Азербайджаном в нефтегазовой и перерабатывающей сферах", - подчеркивает Минэнерго.

Стороны также обменялись мнениями о курсе Ирака в сфере ВИЭ и о текущей ситуации на мировом энергетическом рынке.

Н.Аббасова