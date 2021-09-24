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Транспорт и связь 24.09.2021 19:39

Volvo хочет полностью отказаться от кожи для обивки салонов автомобилей к 2030 году

Шведский автопроизводитель Volvo Cars к 2030 году намеревается добиться того, чтобы салоны всех автомобилей, продаваемых компанией, были сделаны из материалов, альтернативных коже.

В сообщении компании говорится, что автопроизводитель планирует, что четверть материалов, используемых в новых автомобилях, будет "состоять из перерабатываемых компонентов, полученных на основе биологического сырья", к 2025 году.

Один из материалов, который будет использовать компания для салонов автомобилей, получил название Nordico. Он состоит из ткани, полученной из таких перерабатываемых компонентов, как бутылки из полиэтилентерефталата, а также материалов из "лесов в Швеции и Финляндии и переработанных винных пробок", отмечает компания.

В то же время компания продолжит использовать шерстяные материалы от ряда поставщиков.

"Поиск продуктов и материалов, при производстве которых не наносится вред животным, будет непростым, но это не причина избегать столь важной задачи", - сказал директор Volvo по устойчивости Стюарт Темплар.

Ряд других автопроизводителей также сообщили о планах использовать материалы, альтернативные коже. Так, в 2019 году производитель электрокаров Tesla Inc. сообщил, что салон электромобиля Model 3 "на 100% выполнен не из кожи".

Тем временем премиальный автопроизводитель Porsche предлагает клиентам вариант салона спортивного электромобиля Taycan, также выполненный не из кожи.

Volvo также активно фокусируется на производстве электромобилей. В марте компания сообщила, что планирует полностью перейти на производство этого вида автомобилей к 2030 году.

Акции Volvo в ходе торгов в Стокгольме в пятницу дешевеют на 0,7%.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, VOLVO, КОЖА, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]