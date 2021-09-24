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Дальнее зарубежье 24.09.2021 21:01

Джонсон после скандала с подлодками для Австралии предложил Макрону наладить сотрудничество - Елисейский дворец

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу провел телефонный разговор с британским премьером Борисом Джонсоном, сообщает телеканал БФМ-ТВ со ссылкой на Елисейский дворец.

По данным канцелярии Макрона, Джонсон в беседе с французским лидером "выразил намерение восстановить сотрудничество между Францией и Великобританией в соответствии с нашими ценностями и общими интересами".

Президент Франции в ответ сказал, что "ждет от него предложений". В Елисейском дворце указали, что разговор состоялся по просьбе британской стороны.

Отношения между Парижем, Вашингтоном, Лондоном и Канберрой осложнились после того, как стало известно о закулисном заключении тройственного союза между Австралией, Великобританией и США в сфере обороны и безопасности, одним из ключевых пунктов которого стал отказ австралийских властей от контракта на поставку ВМС Австралии подлодок, произведенных во Франции.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]