Джонсон после скандала с подлодками для Австралии предложил Макрону наладить сотрудничество - Елисейский дворец

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу провел телефонный разговор с британским премьером Борисом Джонсоном, сообщает телеканал БФМ-ТВ со ссылкой на Елисейский дворец.
По данным канцелярии Макрона, Джонсон в беседе с французским лидером "выразил намерение восстановить сотрудничество между Францией и Великобританией в соответствии с нашими ценностями и общими интересами".
Президент Франции в ответ сказал, что "ждет от него предложений". В Елисейском дворце указали, что разговор состоялся по просьбе британской стороны.
Отношения между Парижем, Вашингтоном, Лондоном и Канберрой осложнились после того, как стало известно о закулисном заключении тройственного союза между Австралией, Великобританией и США в сфере обороны и безопасности, одним из ключевых пунктов которого стал отказ австралийских властей от контракта на поставку ВМС Австралии подлодок, произведенных во Франции.
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