Глава МИД Азербайджана поднял перед ООН вопрос о финансировании терроризма со стороны Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на "полях" 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с заместителем генсека ООН по борьбе с терроризмом Владимиром Воронковым.

«Стороны обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Комитетом по борьбе с терроризмом, обменялись мнениями по вопросам борьбы с терроризмом», - сообщает МИД Азербайджана.

Байрамов проинформировал Воронкова об использовании Арменией иностранцев наемников-террористов во время войны против Азербайджана осенью 2020 года. Министр подчеркнул также, что члены армянских общин за рубежом использовали некоммерческие организации для финансирования террористической деятельности на суверенных территориях Азербайджана.

«Воронков высоко оценил положительный опыт Азербайджана в борьбе с терроризмом и подчеркнул важность обмена этим опытом с другими странами», - подчеркнули в МИД.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности.

Э.Шафиев