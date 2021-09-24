Иран очень скоро вернется к переговорам по СВПД - глава МИД

Тегеран в самое ближайшее время вернется за стол переговоров по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской сделке, передает агентство Bloomberg со ссылкой на главу МИД Ирана Хоссейна Амира Абдоллахиана.

По его словам, это произойдет "очень скоро".

Кроме того, как сообщает агентство, в ходе рабочего завтрака с журналистами в Нью-Йорке министр иностранных дел заявил, что Иран рассматривает переговоры как часть дипломатии, однако США, по его мнению, "продолжают посылать противоречивые сигналы".

Абдоллахиан отметил, что США также продолжают блокировать Ирану доступ к иностранным банкам, которые можно было бы использовать для покупки вакцин от коронавируса COVID-19.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новые иранские власти все ещё не проявили готовности возобновить переговоры в Вене по возрождению СВПД.

"Иран ещё не дал согласия вернуться на переговоры в Вене", - сказал он на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Блинкен добавил, что США, со своей стороны, готовы к этим переговорам, однако в очередной раз предупредил, что эта готовность будет ограничена во времени.

На полях Генеральной Ассамблеи ООН иранская делегация проводит двусторонние встречи с главами МИД стран-участниц СВПД для обсуждения восстановления сделки. Так, с министром иностранных дел Ирана Абдоллахианом уже встретились глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Глава МИД Ирана заверил Борреля, как координатора СВПД, в готовности возобновить переговоры в Вене для возвращения СВПД к полному исполнению сделки "в ближайшее время".