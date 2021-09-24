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Дальнее зарубежье 24.09.2021 22:45

Глава МИД Франции предупреждает о серьезных последствиях в случае прибытия ЧВК "Вагнер" в Мали

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым предупредил о потенциальных серьезных последствиях, если ЧВК "Вагнер" начнет работать в Мали, сообщает в пятницу французское внешнеполитическое ведомство.

"Министр, говоря о Мали, предупредил российского коллегу о серьезных последствиях в случае работы группы "Вагнер" в этой стране", - говорится в сообщении, опубликованном МИД Франции.

"Оба министра обсудили множество тем, связанных с международными кризисами, в частности - Афганистан, Ливию, Украину, иранское досье", - отмечается в нем.

Ле Дриан также выразил готовность к "структурированному и требовательному" диалогу с Россией с целью выстраивания более стабильных и предсказуемых отношений. Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее неоднократно высказывался именно за такой диалог.

Встреча Ле Дриана и Лаврова состоялась ранее на этой неделе в Нью-Йорке, где проходит Генассамблея ООН.

Ранее в сентябре французский телеканал TV5 со ссылкой на источники в Париже сообщил, что власти Мали якобы обсуждают возможность соглашения с ЧВК "Вагнер" о подготовке малийских военнослужащих и обеспечении безопасности руководства страны. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан пригрозил, что если это произойдет, то Париж выведет из Мали своих военных.

Берлин тоже негативно отреагировал на потенциальный контракт Мали с ЧВК "Вагнер".

"Если сотрудничество Мали с группами российских наемников подтвердится, это будет ставить под вопрос мандат бундесвера в рамках МИНУСМА и EUTM, и вместе с бундестагом нам нужно будет сделать выводы", - написала министр обороны страны Германии Аннегрет Крамп-Каренбауэр в Твиттере.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что военные РФ не присутствуют на территории Мали, и Москва не ведет официальных переговоров на этот счет.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, МАЛИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]