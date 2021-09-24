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Дальнее зарубежье 24.09.2021 23:01

ЕС незамедлительно отреагирует, если Мали будет сотрудничать с ЧВК "Вагнер" - Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на встрече с министром иностранных дел переходного правительства Мали Абдулайе Диопом заявил о том, что сотрудничество малийских властей с ЧВК "Вагнер" отразится на их отношениях с ЕС.

"Верховный представитель ЕС ясно предупредил, что возможное участие ЧВК "Вагнер" в Мали будет незамедлительно иметь последствия в том, что касается сотрудничества между ЕС и переходным правительством", - говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе Европейской внешнеполитической службы.

В сентябре французский телеканал TV5 со ссылкой на источники в Париже сообщил, что власти Мали якобы обсуждают возможность соглашения с ЧВК "Вагнер" о подготовке малийских военнослужащих и обеспечении безопасности руководства страны. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан пригрозил, что если это произойдет, то Париж выведет из Мали своих военных.

Берлин также негативно отреагировал на возможный контракт Мали с ЧВК "Вагнер".

"Если сотрудничество Мали с группами российских наемников подтвердится, это будет ставить под вопрос мандат бундесвера в рамках МИНУСМА и EUTM, и вместе с бундестагом нам нужно будет сделать выводы", - сообщала в твиттере министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Каренбауэр.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что военные РФ не присутствуют на территории Мали, и Москва не ведет официальных переговоров на этот счет.

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Тэги: ЕС, МАЛИ, СОТРУДНИЧЕСТВО, УСЛОВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]