Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на встрече с министром иностранных дел переходного правительства Мали Абдулайе Диопом заявил о том, что сотрудничество малийских властей с ЧВК "Вагнер" отразится на их отношениях с ЕС.
"Верховный представитель ЕС ясно предупредил, что возможное участие ЧВК "Вагнер" в Мали будет незамедлительно иметь последствия в том, что касается сотрудничества между ЕС и переходным правительством", - говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе Европейской внешнеполитической службы.
В сентябре французский телеканал TV5 со ссылкой на источники в Париже сообщил, что власти Мали якобы обсуждают возможность соглашения с ЧВК "Вагнер" о подготовке малийских военнослужащих и обеспечении безопасности руководства страны. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан пригрозил, что если это произойдет, то Париж выведет из Мали своих военных.
Берлин также негативно отреагировал на возможный контракт Мали с ЧВК "Вагнер".
"Если сотрудничество Мали с группами российских наемников подтвердится, это будет ставить под вопрос мандат бундесвера в рамках МИНУСМА и EUTM, и вместе с бундестагом нам нужно будет сделать выводы", - сообщала в твиттере министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Каренбауэр.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что военные РФ не присутствуют на территории Мали, и Москва не ведет официальных переговоров на этот счет.
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