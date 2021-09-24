Судебные власти итальянского города Сассари решили освободить экс-главу Каталонии до выяснения деталей испанского ордера об аресте

Судья апелляционного суда итальянского города Сассари постановил выпустить на свободу бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона, арестованного в ночь на пятницу после того, как он прибыл на Сардинию.
Арест был проведен в соответствии с ордером, изданным властями Испании.
По данным испанской газеты "Паис", судья апелляционного суда города Сассари счел, что Пучдемон должен быть освобожден до прояснения деталей испанского ордера об аресте. В частности, газете "Паис" в министерстве юстиции Италии сообщили, что необходимо выяснить, обладал или нет Пучдемон правом на неприкосновенность на момент ареста.
Ранее в пятницу испанская газета "Мундо" сообщала, что в субботу Пучдемон должен предстать перед апелляционным судом итальянского города Сассари. На заседании планируется, в частности, оценить законность задержания Пучдемона.
Отмечается, что у властей Сардинии есть 72 часа на то, чтобы вынести окончательное решение по этому вопросу. Защита Пучдемона, между тем, высказала обеспокоенность в связи с тем, что все необходимые документы об аресте были переданы на рассмотрение судебной инстанции лишь в полдень в пятницу, в связи с чем на заседании в субботу, как ожидается, адвокаты бывшего главы каталонского правительства обратятся с просьбой о переносе слушаний для того, чтобы лучше подготовиться к ним.
В случае, если суд сочтет обоснованным право на арест, затем должен быть рассмотрен ордер на выдачу Пучдемона Испании, что также потребует времени.
Премьер-министр Испании Педро Санчес ранее в пятницу заявил, что арестованный в Италии бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон должен быть привлечен к судебной ответственности.
"Очевидно, что Карлес Пучдемон должен быть привлечен к судебной ответственности и предстать перед судом (в Испании - ИФ)", - заявил Санчес.
Сотрудники полиции Италии арестовали Пучдемона в ночь на пятницу, когда он прибыл на Сардинию. В отношении Пучдемона действует европейский ордер на арест: полицейские взяли его под стражу в аэропорту - сразу после прилёта на Сардинию.
Пучдемон бежал из Испании в 2017 году после проведения референдума о независимости Каталонии, который в Мадриде признали незаконным.
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