Байрамов на встрече с Ле Дрианом подчеркнул важность передачи Арменией Азербайджану точных карт минных полей

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на «полях» 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с главой МИД Франции Жаном-Ив Ле Дрианом.
«В ходе встречи министры обменялись мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией и выразили обоюдную заинтересованность в развитии отношений, особенно в политической, экономической и гуманитарной сферах», - говорится в сообщении МИД.
Сообщается, что Байрамов проинформировал своего коллегу о масштабных реставрационных и строительных работах, проводимых на территориях, освобожденных от армянской оккупации, а также подробно сообщил о фактах целенаправленного уничтожения Арменией территорий Азербайджана в период оккупации, разграбления и фальсификации культурного наследия.
«Глава МИД Азербайджана отметил, что Армения на протяжении десятилетий устанавливала мины и другие взрывчатые вещества на оккупированных территориях, сообщив о вызванных этим гуманитарных последствиях. Он подчеркнул важность выполнения Арменией обязательств по передаче Азербайджану точных карт минных полей в соответствии с международным гуманитарным правом», - сообщили в МИД.
Байрамов также выразил поддержку нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе принципов международного права и проинформировал о шагах, предпринимаемых нашей страной в этом направлении. Он подчеркнул, что Азербайджан готов сотрудничать со всеми сторонами, которые намерены внести свой вклад в укрепление мира и безопасности в регионе.
«Министры также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, в том числе по сотрудничеству двух стран в рамках международных организаций», - говорится в сообщении.
Э.Шафиев
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