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Внешняя политика 24.09.2021 20:19

Байрамов на встрече с Ле Дрианом подчеркнул важность передачи Арменией Азербайджану точных карт минных полей

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на «полях» 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с главой МИД Франции Жаном-Ив Ле Дрианом.

«В ходе встречи министры обменялись мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией и выразили обоюдную заинтересованность в развитии отношений, особенно в политической, экономической и гуманитарной сферах», - говорится в сообщении МИД.

Сообщается, что Байрамов проинформировал своего коллегу о масштабных реставрационных и строительных работах, проводимых на территориях, освобожденных от армянской оккупации, а также подробно сообщил о фактах целенаправленного уничтожения Арменией территорий Азербайджана в период оккупации, разграбления и фальсификации культурного наследия.

«Глава МИД Азербайджана отметил, что Армения на протяжении десятилетий устанавливала мины и другие взрывчатые вещества на оккупированных территориях, сообщив о вызванных этим гуманитарных последствиях. Он подчеркнул важность выполнения Арменией обязательств по передаче Азербайджану точных карт минных полей в соответствии с международным гуманитарным правом», - сообщили в МИД.

Байрамов также выразил поддержку нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе принципов международного права и проинформировал о шагах, предпринимаемых нашей страной в этом направлении. Он подчеркнул, что Азербайджан готов сотрудничать со всеми сторонами, которые намерены внести свой вклад в укрепление мира и безопасности в регионе.

«Министры также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, в том числе по сотрудничеству двух стран в рамках международных организаций», - говорится в сообщении.

Э.Шафиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФРАНЦИЯ, МИД, ОБСУЖДЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]