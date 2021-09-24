ЕС может принять участие в восстановлении Карабаха - Боррель

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на "полях" 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с верховным представителем Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозепом Боррелем.
"Стороны обменялись мнениями о будущих перспективах сотрудничества между ЕС и Азербайджаном. В этой связи они обсудили текущий статус переговоров по двустороннему соглашению, которое ляжет в правовую основу отношений между Азербайджаном и ЕС, и отметили важность заключения нового соглашения, основанного на равноправном партнерстве", - сообщили в МИД Азербайджана.
Байрамов и Боррель также обсудили подготовку к саммиту Восточного партнерства, который состоится в конце года, отмечается в информации.
"Глава МИД Азербайджана обратил внимание своего собеседника на вопросы, связанные с восстановлением и реконструкцией территорий Карабаха в послевоенный период, гуманитарные последствия массового минирования Арменией азербайджанских земель", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
Боррель отметил возможность участия ЕС в реконструкции и восстановлении освобожденных от оккупации земель Азербайджана, говорится в информации.
"Стороны также обсудили другие вопросы, вызывающие взаимный интерес", - сообщили в МИД.
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