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Внешняя политика 24.09.2021 21:27

ЕС может принять участие в восстановлении Карабаха - Боррель

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на "полях" 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с верховным представителем Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозепом Боррелем.

"Стороны обменялись мнениями о будущих перспективах сотрудничества между ЕС и Азербайджаном. В этой связи они обсудили текущий статус переговоров по двустороннему соглашению, которое ляжет в правовую основу отношений между Азербайджаном и ЕС, и отметили важность заключения нового соглашения, основанного на равноправном партнерстве", - сообщили в МИД Азербайджана.

Байрамов и Боррель также обсудили подготовку к саммиту Восточного партнерства, который состоится в конце года, отмечается в информации.

"Глава МИД Азербайджана обратил внимание своего собеседника на вопросы, связанные с восстановлением и реконструкцией территорий Карабаха в послевоенный период, гуманитарные последствия массового минирования Арменией азербайджанских земель", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Боррель отметил возможность участия ЕС в реконструкции и восстановлении освобожденных от оккупации земель Азербайджана, говорится в информации.

"Стороны также обсудили другие вопросы, вызывающие взаимный интерес", - сообщили в МИД.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]