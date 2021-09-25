Байрамов встретился с Мирзояном и сопредседателями МГ ОБСЕ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на «полях» 76-ой сессии ГА ООН встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ (Стефан Висконти из Франции, Эндрю Шофер из США и Игорь Ховаев из РФ), а также при участии сопредседателей с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.
«Стороны провели обмен мнениями о продвижении процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией с учетом новых реалий в регионе. Азербайджан довел до внимания противоположной стороны свою позицию по постконфликтной ситуации», - говорится в информации МИД Азербайджана
Р.Ахмедов
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