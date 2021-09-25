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Премьер Пакистана призвал к оказанию помощи Афганистану

Мировое сообщество вместо политики изоляции сформированного движением "Талибан" правительства должно оказать ему помощь в связи с критической гуманитарной ситуацией в стране, заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан.

"Если сейчас не обратить внимание на Афганистан, где, по данным ООН, половина населения находится в бедственном положении, то в следующем году за чертой бедности окажется около 90% жителей страны", - сказал он в виртуальном выступлении на проходящей сессии Генассамблеи ООН.

Он предупредил, что гуманитарный кризис в Афганистане отразится не только на соседних с Афганистаном странах, но и на ситуации в мире в целом.

По словам Хана, гуманитарная помощь Афганистану должна быть оказана незамедлительно.

Он оптимистично отозвался о правлении талибов, заявив, что, по его мнению, их лидеры привержены соблюдению прав человека, формированию инклюзивного правительства и не пускают террористов на территорию страны.

Одновременно премьер обвинил США в том, что вместо благодарности за участие в борьбе с терроризмом в Афганистане, которая унесла жизни 80 тыс. пакистанцев, США выступили с обвинениями Пакистана в поддержке талибов.

"Итак, это мы услышали в конечном итоге. В США очень беспокоятся о том, чтобы позаботиться о переводчиках и всех, кто помогал США, а как же мы?" - сказал он, имея в виду Афганистан.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]