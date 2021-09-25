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Дальнее зарубежье 25.09.2021 09:08

Лидер КНДР поблагодарил Китай за совместное противостояние враждебным силам

КНДР благодарна Китаю за то, что крепнущее сотрудничество и дружба между двумя странами способствует совместному противостоянию вызовам "враждебных сил", говорится в послании северокорейского лидера Ким Чен Ына председателю КНР Си Цзиньпину, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Ким Чен Ын в своем послании сказал, что ему очень приятно видеть, как товарищеское единство и сотрудничество между КНДР и Китаем неуклонно укрепляются в совместной борьбе в защиту и прославление социализма, одновременно преодолевая злобные вызовы и препятствия со стороны враждебных сил", - говорится в сообщении ЦТАК.

Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что "традиционная дружба между КНДР и Китаем будет развиваться день ото дня и в полной мере продемонстрирует свою непобедимую жизнеспособность благодаря совместным усилиям двух сторон и двух стран".

Он подчеркнул, что поддержка со стороны Китая "является большой силой и мужеством" для партии, правительства и народа КНДР.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]