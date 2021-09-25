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Здравоохранение 25.09.2021 09:32

На Украине зафиксировано более 8,2 тыс. новых случаев СOVID-19

По состоянию на утро субботы на Украине зафиксировано 8 тыс. 267 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели2 тыс. 821 человек, 133 скончались, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 24 сентября 2021 зафиксировано 8 тыс. 267 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 715, медработников - 157). Также за минувшие сутки: госпитализировано - 235 человек; летальных случаев - 133; выздоровели - 2 тыс. 821 человек", - сообщил Telegram-канал ведомства.

Днем ранее было зафиксировано 9 тыс. 58 новых случаев СOVID-19.

Всего за период пандемии на Украине заболели2 млн 387 тыс. 550 человек, выздоровели2 млн 243 тыс. 209, летальных случаев - 55 тыс. 557.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]