На Украине зафиксировано более 8,2 тыс. новых случаев СOVID-19

По состоянию на утро субботы на Украине зафиксировано 8 тыс. 267 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели2 тыс. 821 человек, 133 скончались, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
"За сутки 24 сентября 2021 зафиксировано 8 тыс. 267 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 715, медработников - 157). Также за минувшие сутки: госпитализировано - 235 человек; летальных случаев - 133; выздоровели - 2 тыс. 821 человек", - сообщил Telegram-канал ведомства.
Днем ранее было зафиксировано 9 тыс. 58 новых случаев СOVID-19.
Всего за период пандемии на Украине заболели2 млн 387 тыс. 550 человек, выздоровели2 млн 243 тыс. 209, летальных случаев - 55 тыс. 557.
Байрамов встретился с Мирзояном и сопредседателями МГ ОБСЕ
ЕС может принять участие в восстановлении Карабаха - Боррель
Байрамов на встрече с Ле Дрианом подчеркнул важность передачи Арменией Азербайджану точных карт минных полей
Эстонская Enefit Green вложит 85 млн евро в строительство ветропарка на 75 МВт в Литве
Volvo хочет полностью отказаться от кожи для обивки салонов автомобилей к 2030 году
ИВ Губинского района направит свыше 1,3 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
Лидер КНДР поблагодарил Китай за совместное противостояние враждебным силам
Премьер Пакистана призвал к оказанию помощи Афганистану
Судебные власти итальянского города Сассари решили освободить экс-главу Каталонии до выяснения деталей испанского ордера об аресте
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Bakcell и «ASAN Məktub» поздравили детей по случаю нового учебного года
Yelo Bank поддержал школьников Гянджи
Составлен первый электронный словарь языка жестов в Азербайджане
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии