На Украине зафиксировано более 8,2 тыс. новых случаев СOVID-19

По состоянию на утро субботы на Украине зафиксировано 8 тыс. 267 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели2 тыс. 821 человек, 133 скончались, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 24 сентября 2021 зафиксировано 8 тыс. 267 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 715, медработников - 157). Также за минувшие сутки: госпитализировано - 235 человек; летальных случаев - 133; выздоровели - 2 тыс. 821 человек", - сообщил Telegram-канал ведомства.

Днем ранее было зафиксировано 9 тыс. 58 новых случаев СOVID-19.

Всего за период пандемии на Украине заболели2 млн 387 тыс. 550 человек, выздоровели2 млн 243 тыс. 209, летальных случаев - 55 тыс. 557.