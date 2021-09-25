Сопредседатели МГ ОБСЕ приветствуют встречу глав МИД Азербайджана и Армении – заявление

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ приветствуют первую после ноября 2020 года встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна, говорится в заявлении сопредседателей, опубликованном на официальном сайте МГ ОБСЕ.
Встреча глав МИД двух стран состоялась В Нью-Йорке на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН при участии сопредседателей МГ ОБСЕ.
"Данная встреча расценивается как знак решимости двух стран возобновить мирный процесс посредством прямого диалога, направленного на содействие безопасности, стабильности и процветанию в регионе", - отмечается в заявлении.
"Сопредседатели и главы МИД обсудили широкий круг нерешенных вопросов между Азербайджаном и Арменией и предложили конкретные целенаправленные меры по деэскалации ситуации и возможные следующие шаги. Сопредседатели подчеркнули свою неизменную решительную поддержку всего спектра необходимых мероприятий и операций, проводимых личным представителем действующего председателя и его командой", - указывается в заявлении.
Сопредседатели также подчеркнули свою приверженность продолжению работы со сторонами для поиска всеобъемлющих решений всех остающихся вопросов в соответствии со своим мандатом.
А.Салаева
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