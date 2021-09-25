Телеканал ARD по ошибке показал "результаты" парламентских выборов за два дня до их начала - во время развлекательного телешоу в пятницу вечером по экрану пустили строку с результатом "экзит-пола".

"Появление опроса было тестом, который коллеги проводили для воскресенья. К сожалению, на некоторое время его пустили в эфир", - сообщила редакция канала в Twitter.

Глава центра вещания канала Хольгер Лихтенхелер извинился перед зрителями. "Это был технический тест команды, отвечающей за освещение выборов, который в качестве подготовки к выборам в воскресенье должен был быть проведен в неактивной зоне вещания, но из-за ошибки включения был показан в эфире. Это была ошибка, за которую мы просим прощения", - сказал он.

Согласно этому тесту, СДПГ получают на выборах 22,7%, ХДС/ХСС - 22,1%, "Альтернатива для Германии" - 10,5%, Свободная демократическая партия - 13,2%. "Результат" "Левых" и "Зеленых"показать не успели - строку убрали с экрана.