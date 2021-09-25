Сухогрузы под флагами Турции и России столкнулись в Босфоре

Сухогрузы под флагами Турции и России столкнулись у берегов стамбульского района Йеникёй в проливе Босфор, сообщило в субботу агентство Anadoluсо ссылкой на управление береговой полиции Турции.
Турецкий сухогруз "Tahsin Imamoglu" направлялся из провинции Коджаэли в промышленный порт Карадениз Эрегли на побережье Черного моря, российский "Русич 10" - из провинции Бурса в Россию.
К месту происшествия направлены катера и буксировочные судна.
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