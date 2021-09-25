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Здравоохранение 25.09.2021 12:55

В России максимальные с 14 августа более 22 тыс. новых случаев COVID-19

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в Россиисоставил 22 тыс. 041 случай, это максимум с 14 августа, умерли за сутки 822 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 22 тыс. 041 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 924 (8,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

В РФ вторую неделю наблюдается рост числа новых заболевших, серьезный скачок произошел 23 сентября, данные субботы снова показывают рост по сравнению со значениями пятницы, разница между суточными выявлениями составила 662 случая: 21 тыс. 379 заболевших 24 сентябряпротив 22 тыс. 041 в субботу, 25 сентября. Эпидемиологи объясняют это, прежде всего, сезонными факторами.

Аналогичные значения, превышающие 22 тыс. выявлений, были 14 августа, но в тот период в Россиинаблюдался спад заболеваемости после июльского роста из-за распространения штамма "дельта".

В Москве за сутки выявлено 3 тыс. 211 новых случаев коронавируса, накануне сообщалось о 2 тыс. 893 заболевших. В Санкт-Петербурге - 1 тыс. 907 (1 тыс. 874 в пятницу), в Московской области - 1 тыс. 106 (1 тыс. 008 24 сентября).

За минувшие сутки от коронавируса умерли 822 пациента, это меньше, чем накануне, когда был "поставлен" новый антирекорд летальных исходов - 826 скончавшихся. Наибольшее число смертей в Москве - 63, это максимум значений с 8 августа, в Санкт-Петербурге - 50, в Свердловской области - 40.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 398 тыс. 415 случаев коронавирусной инфекции, 203 тыс. 095 умерших и 6 млн 590 тыс. 933 выписанных, в том числе 16 тыс. 325 выписаны за последние сутки, из них 1 тыс. 245 выздоровевших приходится на Москву.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в субботу, в России нарастающим итогом проведено более 189,3 млн тестов на COVID-19, из них 527 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остаются 1 млн. 255 тыс. 680 человек.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]