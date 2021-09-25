Третья сессия свободных заездов Гран-При России "Формулы-1" в Сочи, которая должна была начаться в субботу, отменена из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили организаторы.

"Из-за сильного дождя третья практика не состоится", - отмечают организаторы.

Ранее МЧС распространило штормовое предупреждение в Сочи 25 и 26 сентября.