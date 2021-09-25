Парламентская делегация Азербайджана примет участие в 10-й пленарной сессии ТюркПА в Казахстане

Делегация, возглавляемая председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибой Гафаровой, примет участие в 10-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) в городе Туркестан в Казахстане, говорится в сообщении Отдела по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Парламентская делегация будет находиться в Казахстане с визитом 27-29 сентября. В ее состав входят заместитель председателя Милли Меджлиса и руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Казахстаном Адиль Алиев, председатель парламентского комитета Ахлиман Амирасланов, депутаты Фазиль Мустафа, Хикмет Мамедов, Низами Джафаров, Джаваншир Фейзиев и Агалар Велиев, руководитель Аппарата ММ Сафа Мирзоев и др.

"Участники от Азербайджана примут участие в обсуждении вопросов, внесенных в повестку дня сессии. На мероприятии предусмотрено выступление председателя Милли Меджлиса Азербайджана", - отмечается в сообщении.

По окончании 10-й пленарной сессии ТюркПА будет подписана Туркестанская декларация.

"28 сентября делегация направится в город Нур-Султан, где запланированы встречи спикера ММ с экс-президентом и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и Касым-Жомартом Токаевым, председателями обеих палат парламента РК Мауленом Ашымбаевым и Нурланом Нигматулиным и членами рабочей группы по межпарламентской дружбе с Азербайджаном. На встречах стороны обменяются мнениями о направлениях развития межпарламентских отношений, еще большего укрепления региональных и двусторонних связей и пр.", - указывается в сообщении.

А.Салаева