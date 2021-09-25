Пять самолетов не смогли приземлиться в Сочи

Из-за непогоды в Сочи пять авиарейсов в субботу ушли на запасные аэродромы Краснодарского края РФ.
"По данным на 13:50, пять утренних рейсов не смогли прибыть в пункт назначения. Плотный грозовой засвет по береговой линии и ливневый дождь не позволяли экипажам воздушных судов устанавливать визуальный контакт с полосой, в связи с чем были приняты решения об уходе на запасные аэродромы", - сообщила пресс-служба аэропорта.
Два самолета совершили посадку в аэропорту Краснодара, два рейса ушли на запасной аэродром в Минеральные Воды, еще один - в Анапу.
МЧС России распространило штормовое предупреждение о непогоде в Сочи 25 и 26 сентября.
Парламентская делегация Азербайджана примет участие в 10-й пленарной сессии ТюркПА в Казахстане
Сопредседатели МГ ОБСЕ приветствуют встречу глав МИД Азербайджана и Армении – заявление
Эстонская Enefit Green вложит 85 млн евро в строительство ветропарка на 75 МВт в Литве
Volvo хочет полностью отказаться от кожи для обивки салонов автомобилей к 2030 году
Француз Тардиф сменил Фазеля на посту президента Международной федерации хоккея
В Сочи отменена третья сессия свободных заездов "Формулы-1"
В России максимальные с 14 августа более 22 тыс. новых случаев COVID-19
ИВ Губинского района направит свыше 1,3 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Bakcell и «ASAN Məktub» поздравили детей по случаю нового учебного года
Yelo Bank поддержал школьников Гянджи
Составлен первый электронный словарь языка жестов в Азербайджане
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии