Россельхознадзор в 2021 году выявил 434 партии зараженной растительной продукции из Турции

Россельхознадзор опубликовал хронику нарушений при поставках из Турции растительной продукции, указав, что карантинные объекты выявлялись в течение всего года. С 1 января по 19 сентября было обнаружено 434 партии такой продукции.

"Россельхознадзор считает целесообразным обратить внимание заинтересованных лиц на то, что выявления карантинных организмов в поставляемой из Турецкой Республики продукции фиксировались регулярно в течение всего 2021 года", - говорится в сообщении ведомства.

Как сказала журналистам советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано, это сделано в связи с тем, что "многие СМИ придают политический окрас работе службы с турецкими коллегами".

Согласно сообщению, с 1 января по 19 сентября при проведении карантинного фитосанитарного контроля выявлены 434 зараженные партии (мандарины, апельсины, гранаты, персики, нектарины, сливы, виноград, абрикосы, груши, айва, лимоны, грейпфруты, хурма, черешня, перец, томаты, кабачки, клубника, капуста цветная, зелень руккола, капуста краснокочанная, дыни, яблоки). При этом были обнаружены 14 видов карантинных для ЕАЭС объектов.

В январе была зафиксирована 81 зараженная партия, в феврале - 51, в марте - 88, в апреле - 53, в мае - 37, в июне - 33, в июле - 36, в августе - 40, в сентябре (с 1-го по 19-е число) - 15 зараженных партий.

"В течение года по всем фактам выявленных зараженных велась планомерная работа с турецкими коллегами, по результатам которой Россельхознадзор принял решение о возобновлении поставок с 9 сентября 2021 года томатов и перцев, экспортируемых и/или произведенных из/в регионах Анталия и Измир. Поставки из этих регионов были ограничены 11 декабря 2020 года", - сообщает Россельхознадзор.

Вместе с тем в сентябре Россельхознадзор снова выявил партию томатов, зараженную вирусом коричневой морщинистости плодов томата, что стало поводом для проведения переговоров с турецкой стороной. Они прошли 23 сентября, дату назначили турецкие коллеги. На них Россельхознадзор попросил усилить контроль и обеспечить фитосанитарную безопасность отправляемой в РФ продукции.

Россельхознадор подчеркивает, что "такая систематическая работа проводится со всеми страна-поставщиками растительной продукции, в партиях которых выявляются карантинные организмы".