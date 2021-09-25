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Дальнее зарубежье 25.09.2021 14:50

Восемь человек погибли при взрыве автомобиля на КПП близ дворца президента Сомали

Взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля произошел на КПП возле президентского дворца в Сомали, погибли восемь человек, сообщают в субботу западные СМИ.

"Мы подтверждаем, что восемь человек, большинство из них мирные граждане, погибли, и семь получили ранения при взрыве автомобиля", - заявил представитель полиции Ахмед Муди.

По словам очевидцев, взрыв произошел в тот момент, когда полиция на КПП остановила автомобиль для рядовой проверки.

Ответственность за взрыв взяли боевики террористической группировки "Аш-Шабаб". По их словам, атака была направлена на КПП при президентском дворце. Группировка имеет связи с международной террористической организацией "Аль-Каида".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]