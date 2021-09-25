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Дальнее зарубежье 25.09.2021 14:58

США вывели из боевого состава ВВС 17 стратегических бомбардировщиков B-1B

ВВС США вывели из боевого состава 17 стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за износа, дороговизны ремонта и модернизации, сообщило командование глобального удара.

Накануне последний бомбардировщик прибыл на авиабазу ВВС США Девис-Монтен в штате Аризона, где хранится на консервации крупнейший парк авиатехники в мире.

На начало года ВВС США располагали 62 такими самолетами, теперь в боевом составе осталось 45 единиц.

"С сокращением количества B-1B обслуживающий персонал сможет больше времени и внимания уделять каждому остающемуся во флоте самолету", - сказал директор по логистике и инженерии Командования глобального удара ВВС США бригадный генерал Кеньон Белл.

"Начало списания этих устаревающих бомбардировщиков открывает дорогу для (нового) бомбардировщика B-21 Raider, - заявил Белл. - Непрерывная эксплуатация в течение последних 20 лет сказалась на нашем флоте B-1B. И если вернуться к прежнему статус-кво, в краткосрочной перспективе пришлось бы тратить 10-20 млн на каждый списанный самолет, пока не будет введен в эксплуатацию B-21".

Выведя эти самолеты из эксплуатации сейчас, командование глобального удара ВВС сможет сосредоточиться на определении приоритетов в отношении нынешнего состава флота, включая его модернизацию, чтобы сделать парк бомбардировщиков более смертоносным и боеспособным в целом, добавил генерал.

По его словам, ВВС США необходимо перейти от трех типов стратегических бомбардировщиков к двум - модернизируемому B-52 и самолету нового поколения B-21, чтобы сдерживать как нынешние, так и усиливающиеся державы.

Как сообщал на этой неделе министр американских ВВС Фрэнк Кендалл, США завершают постройку первых пяти новых стратегических стелс-бомбардировщиков B-21, способных нести ядерное оружие. Планируется, что первый испытательный полет перспективного стратегического бомбардировщика состоится в начале 2022 года.

Стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider, разрабатываемый компанией Northrop Grumman для ВВС США, обладает значительной бомбовой нагрузкой, малозаметностью и способен нести как обычные боеприпасы, так и ядерное оружие.

Самолет предназначен для пополнения существующего флота американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress, а в перспективе - их замены. ВВС США планируют получить не менее 100 самолетов B-21 Raider общей стоимостью $80 млрд.

Первая эскадрилья B-21 Raider будет размещена на авиабазе Элсуорт (штат Южная Дакота). Затем бомбардировщики будут размещены на авиабазах Уайтмен (штат Миссури) и Дайесс (штат Техас).

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]