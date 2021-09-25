В Кабардино-Балкарии могут ужесточить правила восхождения на Эльбрус

Дополнительные меры, направленные на ужесточение требований к правилам восхождений и повышение безопасности туристов в условиях высокогорья планируется разработать в Кабардино-Балкарии, сообщил на своей странице в Insragram глава республики Казбек Коков.
"На базе Поисково-спасательной службы МЧС России провел совещание, на котором обсудил причины произошедшего и возможные дополнительные меры, в том числе, законодательного характера", - написал Коков после встречи в Терсколе с личным составом Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
Глава республики также поручил сформировать специальную рабочую группу для выработки соответствующих предложений.
В ходе встречи Коков поблагодарил спасателей, участвовавших в операции на Эльбрусе за проделанную работу, профессионализм, самоотверженность и личное мужество при спасении людей.
23 сентября группа из 19 альпинистов начала восхождение на Эльбрус. После ухудшения погоды они запросили помощь спасателей. Во время спуска пять человек погибли. По предварительным данным, причиной гибели людей стало переохлаждение. Спустить с горы смогли тела двух погибших. Спуск тел еще троих отложен из-за непогоды. Остальные альпинисты были найдены живыми и эвакуированы спасателями, 11 из них были госпитализированы. По последним данным, в субботу в больнице остаются 7 человек.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).
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