Президент Казахстана утвердил новую концепцию Вооруженных сил

Президент Казахстана - Верховный главнокомандующий Касым-Жомарт Токаев утвердил новую Концепцию строительства и развития Вооруженных сил, сообщается на сайте главы государства.

"Основой для ее разработки стала современная военно-политическая обстановкас учетом прогнозов ееразвития в долгосрочной перспективе, а также тенденций военного строительства в зарубежных государствах", - говорится в сообщении.

Концепция включает в себя основные принципы и подходы строительства и развития органов военной безопасности до 2030 года.

Мероприятия Концепции направлены на повышение обороноспособности государства, обеспечение боеготовности Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, в том числе на расширение возможностей при действиях в кризисных ситуациях.

"Впервые в истории Казахстана планируется формирование элементов эффективной системы воздушно-космической и противоракетной обороны. С учетом огромной территории страны и протяженности границ предусмотрены меры по повышению мобильности войск за счет наращивания сил и средств военно-транспортной авиации", - отмечается в сообщении.

Приоритетное внимание также уделено развитию сил специальных операций.

В рамках цифровизации всех сфер жизнедеятельности будет наращиваться потенциал Вооруженных сил для действий в кибер- и информационном пространстве.

"Спланировано развитие "компонентов двойного назначения", то есть таких, которые могут применяться как в военное, так и в мирное время, в том числе для ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций. Это, прежде всего, военная медицина, войска радиационной, химической и биологической защиты, инженерные войска, военно-транспортная авиация", - отмечается в сообщении.

В целях боеготовности, оптимальной дислокации воинских частей, создания военной инфраструктуры, а также обеспечения безопасности населения планируется постепенный переход к формированию комплексных военных баз с соответствующей инфраструктурой.

Наряду с этим предусмотрены меры по совершенствованию систем военного образования, карьерного роста, моральной и материальной мотивации военнослужащих, укрепления правопорядка и воинской дисциплины, военно-патриотического воспитания молодежи.