Алиев поздравил Бердымухамедова с Днем независимости Туркменистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительную телеграмму президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову по случаю Дня независимости, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте главы государства.

"С удовлетворением хочу отметить, что за годы независимости традиционные узы дружбы и добрососедства между нашими странами и народами еще больше укрепились, а взаимовыгодное сотрудничество поднялось на уровень стратегического партнерства и приобрело новое содержание", - говорится в поздравлении.

Алиев также выразил уверенность, что межгосударственные отношения Азербайджана и Туркменистана, "основанные на прочном фундаменте, а также двустороннее и многостороннее сотрудничество, обладающее богатым потенциалом, будут и впредь, динамично и последовательно развиваясь, служить интересам наших народов".

А.Салаева