Аэропорт на Канарских островах закрыли из-за извержения вулкана

Власти Испании закрыли в субботу аэропорт на острове Пальма Канарского архипелага из-за облаков густого дыма и пепла, скопившихся при извержении вулкана Кумбре-Вьеха, передали местные СМИ.

"Аэропорт закрыт из-за скопления золы. Производятся чистки, но ситуация может измениться в любой момент", - заявили в компании-операторе аэропорта.

Извержение вулкана началось неделю назад. Власти Пальмы были вынуждены эвакуировать около 6,2 тыс. человек, включая туристов. Власти предупреждают, что до сих пор сохраняется опасность землетрясений, лавовых потоков, выхода токсичных газов, вулканического пепла и кислотных дождей.

До извержения на острове, где проживают около 85 тыс. человек, примерно неделю отмечалось повышение сейсмической активности. В Институте вулканологии Канарских островов пришли к выводу, что нынешнее извержение может продлиться три месяца.

Предыдущий раз на острове в 1971 году извергался вулкан Тенегия.